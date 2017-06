Lieber Leser,

der Ölpreis gibt weiter nach. Der Preis für die europäische Rohölsorte Brent notierte am Mittwochnachmittag bei 44,50 US-Dollar je Fass. Auch Aussagen, die gestern und heute von der OPEC ausgingen, konnten keinen mehr so recht überzeugen. Mehr noch: Russland deutete an, dass es keine Pläne für ein informelles Meeting gebe, um über den fallenden Ölpreis zu beraten. Hier schlägt sich nun eindeutig die über das gesamte vergangene Jahr gestiegene US-Produktion ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...