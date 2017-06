Ob Obstsalate, Fruchtspieße oder sortenreine Artikel - mehrere Tonnen geschnittenes Obst verlassen tagtäglich die Produktionshallen der Mirontell Fein & Frisch AG. Der Obstsalathersteller beliefert sowohl den Groß- als auch den Einzelhandel. Die Nachfrage nach Obstprodukten wurde in den vergangenen Jahren immer größer. So groß, dass die Produktionskapazitäten nicht mehr ausreichten und ein Umzug nötig wurde. »Bei der Planung des neuen Standorts wollten wir bei der technischen Ausstattung keine Kompromisse eingehen«, erinnert sich Belinda Scott, Vorstand der Mirontell Fein & Frisch AG, an die Planungsphase. »Für die Anschaffung von LED-Leuchten fehlte uns allerdings der finanzielle Spielraum, darum fiel die Entscheidung auf Leuchtstoffröhren.« Die Rechnung ging zunächst auf, berücksichtigte allerdings weder die langfristigen Folgekosten für den erhöhten Strombedarf noch für Ersatzleuchten, Wartung und Service.

Miete schont Liquidität

Vier Jahre später hat Liquidität immer noch oberste Priorität beim Obstsalathersteller. Doch das stand einer ...

