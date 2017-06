Einen kleinen Zuwachs von 2,6 Prozent verzeichnete die neu installierte Photovoltaik-Leistung im vergangenen Jahr in der Alpenrebublik. Der österreichische Photovoltaik-Verband fordert weiterhin eine Änderung des Ökostromgesetzes, um mehr Mittel für neue Anlagen freizugeben.Der Photovoltaik-Zubau ist im vergangenen Jahr in Österreich um 2,6 Prozent auf 155,8 Megawatt gestiegen. Neben der Biomasse sei die Photovoltaik der einzige erneuerbare Energieträger gewesen, der einen Zuwachs gegenüber 2015 verzeichnen konnte, erklärte der Bundesverband Photovoltaic Austria (PVA) am Donnerstag zur Veröffentlichung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...