In den Kavernen eines ehemaligen Salzstocks bei Oldenburg will der Energieversorger bis 2023 eine riesige Redox-Flow-Batterie bauen. Die Universität Jena unterstützt EWE bei dem 120-Millionen-Euro-Projekt.Die EWE Gasspeicher GmbH plant den Bau eines Batteriespeichers mit 120 Megawattstunden Leistung in den unterirdischen Salzkavernen der ostfriesischen Gemeinde Jemgum. Das Projekt mit dem Namen "brine for Power" wird dabei in Zusammenarbeit mit der Universität Jena die Redox-Flow-Technologie mit neuen umweltfreundlicheren Komponenten verwenden, wie das Tochterunternehmen des Energiekonzerns EWE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...