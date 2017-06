New York - Mit der Stabilisierung der Ölpreise ist auch an der Wall Street Ruhe eingekehrt: Der Dow Jones Industrial zeigte sich nach der ersten halben Stunde des Handels mit 21 405,02 Punkten kaum verändert. Bei 21'535 Punkten hatte er am Dienstag ein weiteres Rekordhoch erreicht, war dann jedoch etwas zurückgekommen. Der marktbreite S&P-500-Index gab 0,08 Prozent nach auf 2433,68 Punkte. Für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 ging es um 0,25 Prozent auf 5768,15 Punkte abwärts.

Mit einem Kurssprung von 9 Prozent stark gefragt waren Oracle-Aktien. Die am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen ...

