Nach den schweren Unwettern vor allem im Norden Deutschlands rechnet die Bahn noch bis zum Freitagmorgen mit Behinderungen im Zugverkehr. Zwar rolle der Verkehr auf den Strecken Hamburg-Berlin und Hannover-Berlin seit dem späten Donnerstagnachmittag wieder, teilte das Unternehmen mit.

Die Strecken Hamburg-Hannover und Hamburg-Bremen bleiben jedoch weiterhin gesperrt. "An mehreren Streckenabschnitten blockieren entwurzelte Bäume die Gleise oder haben die Oberleitung beschädigt. Die Beseitigung der Schäden wird hier voraussichtlich bis in die Morgenstunden andauern", hieß es in der Mitteilung der Bahn. In den Bahnhöfen Hamburg, Hannover, Bremen und Kassel-Wilhelmshöhe seien die für Reisende, die ihre Zugfahrt nicht mehr fortsetzen könnten, Hotelzüge bereitgestellt worden.

Auch auf den Strecken Magdeburg-Braunschweig, Magdeburg-Stendal und Magdeburg-Berlin habe es aufgrund von Unwetterschäden Sperrungen gegeben. An der Beseitigung der Schäden werde noch gearbeitet.