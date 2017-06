Die US-Raumfahrtbehörde hat mit dem Testbetrieb seiner ausrollbaren Solarmodule auf der Internationalen Raumstation begonnen. Die neue Photovoltaik-Folie ist leichter und flexibler als die gefalteten Module, die ältere Satelliten mit Solarstrom versorgen.Die NASA hat mit dem Testbetrieb für seine neuen sogenannten "Roll Out Solar Arrays" (ROSA) begonnen. Am vergangenen Wochenende haben Techniker an einem Roboterarm die flexiblen Photovoltaik-Folien auf der Internationalen Raumstation ISS ausgerollt und werden in den nächsten Tagen verschiedene Tests durchführen, wie die US-ISSRaumfahrtbehörde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...