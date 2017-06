Am Donnerstag haben sich die EU-Politiker auf eine gemeinsame Verteidigungspolitik geeinigt. Auch beim Kampf gegen den Terror und in Handelsfragen kamen sie voran. In einem anderen Punkt gab es allerdings Streit.

Die Europäische Union treibt die gemeinsame Verteidigungspolitik und den Kampf gegen den Terror voran.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen billigten am Donnerstag beim EU-Gipfel den Ausbau der militärischen Zusammenarbeit und einen Verteidigungsfonds für gemeinsame Rüstungsprojekte. Auch einigten sie sich auf eine Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise.

Begleitet wurden die einmütigen Entscheidungen allerdings von Misstönen: Der neue französische Präsident Emmanuel Macron provozierte mit scharfer Kritik an osteuropäischen Ländern wütende Reaktionen von dort.

Macron hatte einigen Ländern vorgeworfen, finanzielle Hilfen der EU gerne mitzunehmen, aber gemeinsame Werte nicht zu teilen. Hintergrund ist unter anderem der Streit über die Verteilung von Flüchtlingen. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte Macron: "Europa ist kein Supermarkt, Europa ist eine Schicksalsgemeinschaft!". Merkel stellte sich ausdrücklich hinter Macrons Kritik und betonte ebenfalls die europäische Wertegemeinschaft.

"Der neue französische Präsident ist ein Frischling"

Polen und Ungarn reagierten empört auf Macron. "Der neue französische Präsident ist ein ...

