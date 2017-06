Der saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im April 2017 um 0,9 Prozent höher gewesen als im Vormonat. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich stieg das Volumen der saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigten Auftragseingänge von Februar bis April 2017 gegenüber November 2016 bis Januar 2017 um 1,6 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit.

Im Vorjahresvergleich war der arbeitstäglich- und preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im April 2017 um 6,4 Prozent höher. In den ersten vier Monaten 2017 stieg er um 5,1 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe in Betrieben von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen lagen im April 2017 nominal mit rund 6,3 Milliarden Euro um 2,6 Prozent höher als im April 2016, teilten die Statistiker weiter mit: Ein höherer Auftragseingang in einem April sei zuletzt vor 23 Jahren erreicht worden (1994: 6,6 Milliarden Euro). Im Vergleich zu den ersten vier Monaten 2016 stiegen die Auftragseingänge in den ersten vier Monaten 2017 nominal um 7,8 Prozent.