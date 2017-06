Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit leichten Abgaben in den Handelstag gestartet. Die Märkte in Übersee hatten nur schwache Impulse geliefert. Die Anleger hielten sich auch wegen des Mangels an Wirtschaftsdaten und Ereignissen zurück, hiess es. Weiterhin steht die Entwicklung der Ölpreise im Fokus der Investoren, auch wenn sich die Notierungen zuletzt wieder etwas erholt hatten. Allerdings präsentiere sich das schwarze Gold "charttechnisch angeschlagen", so ein Marktanalyst.

Die hohen Schwankungen der Ölpreise hatte an den Finanzmärkten Sorgen um zurückgehende Inflationsraten und um reduzierte Wachstumsaussichten geweckt. Einiges Interesse dürften bei den Investoren deshalb auch die am Abend anstehenden Reden verschiedener Vertreter der US-Notenbank Fed wecken. Zudem treffen im Tagesverlauf noch weitere Konjunkturdaten aus der EU sowie aus den USA ein. Für die Schweiz hat die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) ihre Wachstumsprognosen für 2017 und 2018 etwas zurückgenommen.

Der Swiss Market Index (SMI) notieren gegen 09.30 Uhr um 0,17% tiefer auf 9'036,17 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt 0,09% auf 1'424,09 Zähler nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert 0,18% auf 10'277,29 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 16 im Minus, zwölf im Plus und zwei unverändert.

