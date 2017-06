Berlin (ots) - Der finanz-politische Sprecher der Grünen, Gerhard Schick, hat gefordert, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bafin, neu aufzustellen.



Schick warf der Behörde am Freitag im rbb-Inforadio vor, bei den Cum-ex-Geschäften versagt zu haben. Die Bafin habe schon 2007 gewusst, "was da läuft", denn sie habe Hinweise von einem Whistleblower erhalten. "Aber sie hat die Hinweise überhaupt nicht genutzt. Sie hat keine eigenen Prüfungen gemacht. Sie hat die Informationen nicht weitergegeben, auch die Staatsanwaltschaft nicht eingeschaltet. (...) Da ist nichts passiert. Das ist ein krasser Fehler, und so etwas darf nicht vorkommen."



Schick forderte als Konsequenz daraus, nicht nur die Bafin neu aufzustellen, sondern auch Whistleblower gesetzlich zu schützen, was Union und SPD bisher verweigerten.



