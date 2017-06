Klartext: Cancom und Aurelius

Liebe Leserin, lieber Leser,

der IT-Dienstleister Cancom hat mitgeteilt, dass man am Donnerstag den Kaufvertrag zum Erwerb von zwei Unternehmen geschlossen habe.

Chart Cancom Aktie

Quelle: tradingview.com

Es geht da um die mir zuvor unbekannte "synaix Gesellschaft für angewandte Informations-Technologien mbH" und die "synaix Service GmbH", zusammen "synaix Gruppe". Wenn es um den IT-Bereich geht, dann werden oft Modeworte wie "ganzheitliches Lösungsportfolio" verwendet - so eben auch hier.

Für mich als Technik-Laien kann das alles und nichts bedeuten. "Ganzheitliches Lösungsportfolio" eben. Was ich aber verstehe: Die wirtschaftlichen Kennzahlen. Und den Angaben von Cancom zufolge hat die synaix-Gruppe im Geschäftsjahr 2016 rund 13,7 Mio. Euro Umsatz erzielt, bei einer "mittleren zweistelligen Ergebnismarge". Die Zahl der Mitarbeiter(innen) der synaix-Gruppe soll aktuell bei 80 liegen.

Cancom: Wie hoch ist der Kaufpreis?

Um das einzuordnen: Cancom selbst hat im Geschäftsjahr 2016 laut eigenen Angaben einen Umsatz von 1.023,1 Mio. Euro erzielt. Die Ebitda-Marge lag demnach bei 7,1%, die Zahl der Mitarbeiter(innen) per Ende 2016 bei 2.654. Bei der aktuellen Übernahme geht es demnach um rund 1,34% des Umsatzvolumens von Cancom. Hier gilt es also, die Kirche im Dorf zu lassen. Und was kostet der Spaß? Cancom nennt einen Gesamtkaufpreis "im mittleren zweistelligen Millionenbereich". Um das einzuordnen: Cancom selbst wird mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von unter 1 bewertet, was ich recht günstig finde. Wenn für die synaix-Gruppe mehr als ein KUV von 1 gezahlt wird, dann akzeptiert Cancom damit eine höhere Bewertung als man selber hat.

Dann der Blick auf Aurelius:

Interessant: Bei der Aurelius-Aktie gab es am gestrigen Donnerstag zwar Kursverluste von 1,61 Euro bzw. 3,08% (per Ende des Xetra-Handels) - aber das ist durchaus ein Erfolg. Denn an diesem Tag gab es den Dividendenabschlag. Und auf der Hauptversammlung von Aurelius war einen Tag zuvor eine Dividende von 4,00 Euro je Aktie beschlossen worden. Der Kurs hätte also durchaus 4 Euro fallen können (Dividendenabschlag) - der Rückgang um nur 1,61 Euro war insofern eigentlich ein fester Tag für die Aktie. Wie war eigentlich die Hauptversammlung selbst? Der Blick auf die Abstimmungsergebnisse zeigt keine Überraschungen. Konkret:

Aurelius: Dividende von 4,00 Euro je Aktie

Vertreten waren laut Aurelius 38,47% des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft. Die vorgeschlagenen Tagesordnungspunkte wurden alle mit großen Mehrheiten durchgewunken. Am höchsten war die Zustimmung bei der vorgeschlagenen Dividende von 4,00 Euro - da gab es nur sage und schreibe 53 Gegenstimmen (1 Aktie = 1 Stimme) und eine Zustimmung von 99,99%.

Am geringsten war die Zustimmung bei der Wahl des Aufsichtsratsmitglieds Holger Schulze, aber auch da gab es mit 85,15% eine klare Mehrheit. Es sieht so aus, als ob bei der Aurelius-Aktie nach der Short-Attacke inzwischen wieder so etwas wie Normalität eingekehrt ist. Auf Jahressicht steht die Aktie inzwischen immerhin wieder bei ca. plus/minus Null.

Und dann habe ich für diejenigen von Ihnen, die in Urlaub fahren und eine nette Urlaubs-Lektüre suchen, noch einen Hinweis.

Dazu zitiere ich die "Dresdner Woche", welche "Acht Bücher für den Sommerurlaub" präsentierte. Darunter, da war man gebauchpinselt, "Geschichten des Geldes" von Vivek Kaul und einem gewissenMichael Vaupel