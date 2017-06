23.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Strabag (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Mit Wirkung zum 1.8.2017 wird Rainer M. Schäfer, bisheriger Bereichsleiter Köln der STRABAG Real Estate GmbH (SRE), in die Geschäftsführung der Gesellschaft berufen. Der 57-Jährige folgt auf Thomas Hohwieler, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen Aufgabe in der Immobilienbranche zuzuwenden. Rainer M. Schäfer, der die neue Funktion gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Günter Nikelowski ausüben wird, ist 1995 in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...