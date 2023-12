Strabag nach folgender Meldung nachbörslich 6 Prozent fester. Mehr morgen im http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat die Entscheidung getroffen, über ihre russische Tochter AO Raiffeisenbank 28.500.000 Aktien der Strabag SE, dies entspricht 27,78 Prozent der ausgegebenen Aktien, von Oleg Deripaskas MKAO Rasperia Trading Limited für einen Kaufpreis in Höhe von 1,51 Mrd. Euro (einschließlich früherer Dividenden) zu erwerben, wie die RBI mitteilt. Erst heute Mittag hat die Strabag mitgeteilt, informiert worden zu sein, dass eine gewisse "Iliadis Joint Stock Company (JSC)" am 14.12.2023 einen Kaufvertrag über sämtliche Anteile an der MKAO Rasperia Trading Limited abgeschlossen habe und gemäß den ...

