Die Zahl der Angriffe auf Asylunterkünfte ist in diesem Jahr rückläufig. Bis Mitte Juni seien bundesweit rund 127 entsprechende Vorfälle registriert worden, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) auf Anfrage der "Welt" mit.

In den beiden Vorjahren lagen die Werte deutlich höher: 2016 wurden im gesamten Jahr 995 Straftaten gegen Asylunterkünfte verzeichnet. Im Jahr 2015 waren es bundesweit 1.031. Deutlich niedriger war die Zahl der Angriffe davor, als weitaus weniger Asylsuchende nach Deutschland kamen. 2014 lag der Wert nach Angaben des BKA bei 199 und 2013 bei 69. Für 118 der 127 Übergriffe in diesem Jahr macht die Behörde rechtsmotivierte Täter verantwortlich. Bei den anderen neun könne eine politische Motivation allerdings noch nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Sprecherin des BKA. In 24 Fällen handelte es sich um Gewalt-, in 38 Fällen um Propagandadelikte.

28 Mal registrierten die Behörden Sachbeschädigungen. Elf Mal gab es Brandstiftungen, und zwei Mal wurde Sprengstoff zur Explosion gebracht. Dabei wies das BKA darauf hin, dass diese Zahlen nicht abschließend seien.