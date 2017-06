Ein ambitioniertes Ziel verfolgt die Schweizer Crypto Fund AG: Ende dieses Jahres soll ein Fonds aufgelegt werden, mit dem qualifizierte Investoren Zugang zu virtuellen Währungen wie Bitcoin, Ether und zum Beispiel Ripple erhalten.Solche Zahlen wecken Begehrlichkeiten: So ist der Kurs der bekanntesten Kryptowährung, Bitcoin, innerhalb weniger Wochen von unter 1.000 US-Dollar auf fast 3.000 US-Dollar geklettert. Zwar sind die Wertschwankungen von Bitcoins mit denen von Schwellenländer-Investments vergleichbar und daher nichts für schwache Nerven - dennoch interessieren sich immer mehr Anleger für virtuelle Währungen. Um von deren Potenzial profitieren zu können, müssen Anleger bislang allerdings direkt in Einzelwerte investieren. Denn es gibt es noch keinen Investmentfonds, der Zugang zu diesem spannenden Segment bieten würde. Gehen die Pläne der Schweizer Crypto AG jedoch auf, könnten zumindest institutionelle Investoren wie Versicherungen oder Pensionskassen sich bald Bitcoins & Co. über einen Fonds ins Depot holen.

