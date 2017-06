Die EWE Gasspeicher GmbH GmbH, eine hundertprozentige Tochter des Oldenburger Energieunternehmens EWE, will die größte Batterie der Welt bauen. Dabei soll das bekannte Prinzip der Redox-Flow-Batterie, bei dem elektrische Energie in einer Flüssigkeit gespeichert wird, in unterirdischen Salzkavernen angewendet werden.

