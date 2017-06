FDP-Chef Christian Lindner hat die Ehe für Alle zur Koalitionsbedingung erklärt. "Wenn Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, sollen sie auch gleiche Rechte haben - unabhängig vom Geschlecht", so Lindner am Samstag in Berlin.

Er stellte sich damit hinter Forderungen von SPD und Grünen, die die Gleichstellung der Ehe zur Koalitionsbedingung nach der nächsten Bundestagswahl gemacht hatten. "Ich werde meiner Partei ebenfalls empfehlen, die Ehe für alle als Koalitionsbedingung für die Bundestagswahl festzuschreiben", bekräftigte Lindner. Der FDP-Chef kritisierte die Union für ihren Kurs in der Frage: Sie sei "mit ihren Vorbehalten gegenüber einer gesellschaftspolitischen Realität allein zu Hause".