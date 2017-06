von Christoph Platt, Euro am Sonntag Breit aufgestellt in deutsche Aktien investiert zu sein - das ist zurzeit ein Genuss. Um zehn Prozent ging es seit Jahresbeginn mit dem DAX nach oben, auf Sicht von zwölf Monaten kletterte der deutsche Leitindex sogar um 33 Prozent. In vielen anderen Ländern können Aktionäre, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...