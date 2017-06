Russland ist beim Confed Cup im eigenen Land in der Vorrunde ausgeschieden. Die Gastgeber unterlagen in Kasan dem Team aus Mexiko mit 1:2.

Nachdem die Russen durch Samedov in der 24. Minute zunächst verdient in Führung gegangen waren, konnten die Mexikaner durch Treffer von Araujo (31. Minute) und Lozano (52. Minute) die Partie drehen. Die parallel in St. Petersburg ausgetragene Partie zwischen Neuseeland und Portugal endete nach Treffern von Ronaldo (33. Minute), Bernardo Silva (37. Minute), André Silva (80. Minute) und Nani (91. Minute) mit 0:4. Damit zieht Portugal als Erster der Gruppe A ins Halbfinale, Mexiko kommt als Gruppenzweiter weiter. Für Neuseeland ist das Turnier hingegen als Gruppenletzter ebenfalls beendet.