Die bessere Frauenpolitik trauen die Deutschen offenbar Bundeskanzlerin Angela Merkel zu. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für "Bild am Sonntag" gehen 48 Prozent der Befragten davon aus, dass sie von Angela Merkel eine "bessere Politik für Frauen" erwarten.

Über eine Regierung unter einem SPD-Kanzler Martin Schulz sagen das nur 28 Prozent. Für die Umfrage hatte Emnid am 22. Juni genau 503 Personen befragt. Fragen: "Was meinen Sie, wer würde als Bundeskanzler bzw. -kanzlerin für die Frauen in Deutschland die bessere Politik machen?"