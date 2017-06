Die Zahl der Todesfälle durch Berufskrankheiten ist gestiegen. 2016 starben nach Angaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 2.451 Menschen infolge einer Berufskrankheit (2015: 2.409).

In den meisten Fällen handelte es sich dabei um eine Spätfolge der Arbeit mit Asbest. Die meisten Berufserkrankungen (49 Prozent) in 2016 waren Hauterkrankungen wie Ekzeme. Aber: Fast jeder zehnte durch den Beruf Erkrankte leidet an Hautkrebs durch UV-Strahlung. DGUV-Hauptgeschäftsführer Joachim Breuer sagte der "Bild am Sonntag": "Vielen Menschen, die draußen arbeiten, ist noch nicht bewusst, dass Sonnenstrahlen auch Krebs verursachen können."