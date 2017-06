Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich würde gerne öfter beim FC Bayern München spielen. "Die Einsatzzeiten waren für mich natürlich unbefriedigend", sagte der 22-Jährige der "Welt am Sonntag".

"Ich bin mit viel Selbstvertrauen in die Saison gegangen, hatte einen guten Start und war dann natürlich enttäuscht, als ich plötzlich immer öfter draußen saß." Kimmich habe sich deshalb nach eigenen Worten permanent hinterfragt: "Habe ich einen Fehler gemacht? Was muss ich verändern? Wie komme ich wieder in die Mannschaft?" Er habe dann die Zeit, in der ihn Bayern-Coach Carlo Ancelotti außen vor ließ, dazu genutzt, um an seinen "Stärken und Schwächen zu arbeiten". Dies führte aber nicht sofort zum gewünschten Erfolg: "Wenn es dann aber immer noch nicht vorangeht, wird es irgendwann schwierig." Kimmich gab zu, dass er zwischenzeitlich "frustriert" gewesen sei, zumal er nicht zum FC Bayern gekommen sei, "um nur die Bälle zu tragen, sondern um zu spielen."

An Flucht habe er aber nie gedacht, "sondern immer nur daran, wie ich es packen kann." Umso erfreuter sei er nun, dass sich Trainer Carlo Ancelotti auf ihn - laut FCB-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge - als Nachfolger von Philipp Lahm als rechter Verteidiger festgelegt habe. "Das stimmt, und das freut mich natürlich", sagte Kimmich. "Jeder in Deutschland weiß, was Philipp für eine Bilderbuchkariere hingelegt hat. Bis auf Europameister hat er jeden Titel abgeräumt, den es zu gewinnen gibt."

Er wolle die Rolle als Rechtsverteidiger allerdings auf seine Art interpretieren. "Ich möchte niemanden kopieren, zumal ein Philipp Lahm einmalig bleiben wird", sagte er. "Ich möchte Joshua Kimmich sein."

Dafür benötige er "so viele Spiele wie möglich". Die Weltmeisterschaft 2018 in Russland, gestand Kimmich, habe er auf seiner persönlichen Agenda. "Das ist zwar noch ein Jahr hin", sagte er, "aber wenn du beim Confed Cup dabei bist, willst du natürlich auch zur WM. Wenn ich gesund bleibe und beim FC Bayern meine Spiele bekomme, bin ich optimistisch, dass das klappt."