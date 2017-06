Am Wochenende hat sich der Protest gegen den G20-Gipfel in Hamburg formiert. Bei zwei Demonstrationen bleibt es friedlich.

Knapp zwei Wochen vor dem G20-Gipfel in Hamburg haben mehr als 1100 Kritiker friedlich gegen das Treffen der Staats- und Regierungschefs demonstriert. Rund 430 Menschen protestierten am Samstagabend unter dem Motto "GeSa to Hell" im Stadtteil Harburg gegen die für den Gipfel eingerichtete Gefangenensammelstelle (GeSa). Die Polizei war mit mehreren hundert uniformierten Beamten im Einsatz. Viele Teilnehmer kritisierten das massive Polizeiaufgebot als "völlig unverhältnismäßig". Mit Plakaten, auf denen etwa "Freiheit stirbt mit Sicherheit" und "Solidarität ...

