Silkeborg, 2017-06-26 08:04 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Share repurchase programme



The share buy-back programme runs from 1 March 2017 to 29 September 2017. In this period Jyske Bank will acquire shares with a value of up to DKK 500 million, cf. company announcement No. 4/2017 of 1 March 2017. The share buy-back programme is initiated and structured in compliance with the EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014, the so-called "Market Abuse Regulation".



Since the announcement as of 1 March 2017, the following transactions have been made under the program:



Number of Average Transaction value in shares purchase DKK price -------------------------------------------------------------------------------- Accumulated, last 872,500 358.41 312,709,875 announcement -------------------------------------------------------------------------------- 19 June 2017 3,000 372.18 1,116,540 -------------------------------------------------------------------------------- 20 June 2017 3,000 372.33 1,116,990 -------------------------------------------------------------------------------- 21 June 2017 4,000 369.58 1,478,320 -------------------------------------------------------------------------------- 22 June 2017 4,000 369.54 1,478,160 -------------------------------------------------------------------------------- 23 June 2017 4,000 369.19 1,476,760 -------------------------------------------------------------------------------- Accumulated under the 890,500 358.65 319,376,645 programme --------------------------------------------------------------------------------





With the transactions stated above, Jyske Bank now owns a total of 6,771,455 of treasury shares, excluding investments made on behalf of customers and shares held for trading purposes, corresponding to 7.12% of the share capital.



In accordance with the EU Commission Regulation No. 596/2014, transactions related to the share buy-back programme are attached to this corporate announcement in detailed form.



Yours faithfully,



Jyske Bank



Any questions in regards to this announcement may be addressed to Trine Lysholt Nørgaard, Director, Head of Investor Relations, on tel. +45 89 89 64 29.





Attachment:

https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=636255