St. Gallen - Letzte Woche haben sich die Regierungschefs der EU-Länder zu einem weiteren Gipfel getroffen. Nach dem Wahlsieg von Emmanuel Macron ist so etwas wie Aufbruchstimmung zu spüren. Das gleiche Bild zeigt sich auch in der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Konjunktur im Euroraum gewinnt an Dynamik und Breite.

Das BIP-Wachstum befindet sich in der Eurozone seit mehreren Quartalen auf einem guten Niveau. Im ersten Quartal 2017 war es mit 0.6% deutlich stärker als in den USA oder in der Schweiz. Auf Jahresbasis beträgt das Wachstum solide 1.9%. Das Wachstum ist breit abgestützt und umfasst sowohl den privaten Konsum als auch die Investitionen. Letztere haben im Jahresvergleich mit +6.0% überdurchschnittlich zugelegt. Das zeigt, dass sich die Unternehmen Chancen für eine Expansion ihres Geschäfts ausrechnen.

Unterschiedliche Entwicklung in Europa

Angetrieben wird die Konjunktur nach wie vor von Deutschland. In Spanien ist das Wachstum das zweite Jahr in Folge mit mehr als 3% ...

