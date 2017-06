Der ehemalige Leiter des Fraunhofer-ISE erklärt in einem "Spiegel"-Interview, dass selbst wenn nur ein Teil der diskutierten Mauer zwischen den USA und Mexiko mit einer Länge von mehr als 3000 Kilometern mit Solarmodulen ausgestattet würde, immer noch ein beeindruckendes Kraftwerk herauskäme. Bei Photovoltaik-Stromgestehungskosten von drei bis fünf Cent pro Kilowattstunde könnte sich die Photovoltaik-Anlage in fünf bis sechs Jahren amortisieren.US-Präsident Donald Trump kündigte bereits im Wahlkampf an, er wolle eine Mauer zu Mexiko errichten. Nach seinem Wahlsieg geht es nun darum, wer die Mauer ...

