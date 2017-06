Bei der Abwicklung zweier Banken im Veneto werden Milliarden aus der Staatskasse fließen. Damit wird das politische Versprechen gebrochen, wonach Misswirtschaft in der Finanzbranche nicht vom Steuerzahler aufgefangen werden soll.

Es war ein großes Versprechen. "Nie wieder" würden Steuerzahler für die Misswirtschaft im Bankensektor aufkommen müssen, versprach Bundeskanzlerin Angela Merkel im November 2014. Neue EU-Regeln für die Bankenabwicklung sollten dafür sorgen, dass Anteilseigner die Kosten einer Insolvenz tragen sollten - und nicht der Steuerzahler, wie es in der Finanzkrise so oft der Fall war. Die Regeln zur Bankenabwicklung sind Teil eines Großprojekts, das sich Bankenunion nennt und die europäische Finanzwirtschaft krisensicher machen sollte.

Doch die Regeln sind nichts wert. Am Sonntag Abend hat die EU-Kommission Subventionen für zwei Pleitebanken in der italienischen Region Veneto genehmigt. 4,8 Milliarden Euro an Staatsgeldern und zwölf Milliarden an Staatsgarantien sollen Gläubiger und Einleger der Veneto Banca und der Banca Populare di Vicenza vor Verlusten schützen. Einlagen sind nach EU-Recht bei einer Insolvenz nur bis zu einem Maximalbetrag von 100.000 Euro gesichert.

Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. "Das ist eine empörende Umgehung der Regeln der europäischen Bankenunion", urteilt der finanzpolitische Sprecher ...

