Der frühere Hamburger Bürgermeister Klaus von Dohnanyi hat SPD-Chef Martin Schulz für dessen Vorwürfe gegen Kanzlerin Angela Merkel kritisiert. "Wenn Martin Schulz der Bundeskanzlerin einen 'Anschlag auf die Demokratie' vorwirft, so handelt es sich wohl um eine Entgleisung", sagte der SPD-Politiker der "Welt".

So etwas könne "jedem passieren", fügte er hinzu. Als Spitzenkandidat und SPD-Vorsitzender solle Schulz allerdings genau "aufpassen, was er sagt". Schulz hatte Merkel während seiner Rede auf dem SPD-Parteitag am Sonntag programmatische Unbestimmtheit sowie eine Strategie der "asymmetrischen Demobilisierung" vorgeworfen und in diesem Zusammenhang von einem "Anschlag auf die Demokratie" gesprochen.