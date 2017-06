Vor allem in den östlichen und nördlichen Bundesländern schaffen die erneuerbaren Energien Arbeitsplätze. Der Rückgang der Beschäftigungszahlen in der Solarindustrie konnte durch die wachsende Windenergie weitgehend ausgeglichen werden.330.000 Menschen waren in Deutschland 2015 direkt oder indirekt bei den erneuerbaren Energien beschäftigt. Die meisten dieser Arbeitsplätze befinden sich einem Bericht zufolge in den großen Bundesländern der Republik, angeführt von Niedersachsen (53.000) vor Bayern (50.460) und Nordrhein-Westfalen (44.030). Die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) hat die Studie ...

