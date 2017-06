Einstimmig haben die Sozialdemokraten ihr Programm für die Bundestagswahl im Herbst beschlossen. Sie setzen langfristig auf Photovoltaik und Windkraft sowie eine stärkere Sektorkopplung, um die Energiewende bis 2050 zu vollziehen. Den Einstieg in den Ausstieg der Kohleverstromung sieht das SPD-Wahlprogramm allerdings nicht vor.Die SPD hat auf ihrem Sonderparteitag in Dortmund am Wochenende einstimmig das Programm "Zeit für mehr Gerechtigkeit" beschlossen, mit der sie bei der Bundestagswahl im September punkten will. Zum Thema Energie heißt es dort, dass die Energiewende vollendet werden müsse. ...

