Armonk - IBM ist von einem Konsortium aus sieben der grössten Banken Europas ausgewählt worden, eine neue Plattform für Handelsfinanzierungen basierend auf IBM Blockchain und Hyperledger Fabric zu entwickeln und zu hosten. Die Plattform soll es kleinen und mittleren Unternehmen in Europa erleichtern, Handelsgeschäfte im In- und Ausland abzuschliessen. Gleichzeitig soll sie helfen, mehr Transparenz in Handelstransaktionen zu bringen.

Das Bankenkonsortium «Digital Trade Chain» - bestehend aus der Deutschen Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Société Générale und Unicredit - hat sich in einem weltweiten Ausschreibungsverfahren für IBM entschieden.

Neue Finanzierungsmöglichkeiten für KMU

Die «Digital Trade Chain»-Lösung wird in der IBM Cloud betrieben werden. Die neue Plattform soll Handelspartner verbinden und ist sowohl online als auch über Mobilgeräte zugänglich. Sie macht es einfacher, Handelsfinanzierungen zu steuern, nachzuverfolgen und abzusichern. Den kleinen und mittleren Unternehmen bietet das Angebot neue Finanzierungsmöglichkeiten, erschliesst zusätzliche Ertragsquellen ...

