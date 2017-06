Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Union aus CDU und CSU will nach Angaben der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Julia Klöckner am Montag ein durchgerechnetes Wahlprogramm vorlegen. "Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit", sagte Klöckner der Saarbrücker Zeitung. "Wir machen nur Vorschläge, die auch solide finanziert und realistisch sind." Klöckner wies laut dem Blatt den Vorwurf der SPD zurück, die Union vermeide inhaltliche Festlegungen, und warf der SPD vor, ihre Pläne bremsten das Wachstum und belasteten die Mitte. "Unser Programm wird definitiv anders aussehen", kündigte sie an.

Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer wollen das gemeinsame Wahlprogramm der beiden Schwesterparteien am Montag in Berlin vorstellen. Wichtige Schwerpunkte dieses Programms von CDU und CSU sollen laut Klöckner die Themen Bildung und Forschung, Familie, Wirtschaft und Sicherheit sein. "Natürlich werden wir auch etwas zur Rente sagen", erklärte sie. "Nachbesserungsbedarf" gebe es zum Beispiel bei der Erwerbsminderungsrente.

Merkel plane insgesamt mit Entlastungen von deutlich über 30 Milliarden Euro, schrieb das Handelsblatt. Neben einer von Merkel und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) bereits angekündigten Einkommensteuersenkung um rund 15 Milliarden Euro soll es demnach Entlastungen durch eine Angleichung der Grundfreibeträge von Kindern und Erwachsenen, ein Baukindergeld und Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer für Familien geben, die erstmals eine Immobilie kaufen. Unternehmen sollten zudem Forschungs-Investitionen von der Steuer absetzen können.

Wie die Funke-Mediengruppe berichtete, soll das CDU-Wahlprogramm nach Merkels Vorstellungen die Familienpolitik in den Vordergrund stellen. Die CDU wolle im Falle eines Wahlsieges einen Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder einführen und Familien beim ersten Erwerb einer selbst genutzten Immobilie einmalig von der Grunderwerbssteuer befreien. Nach dem Entwurf für das CDU-Wahlprogramm sollten Handwerker zudem das so genannte Meister-Bafög nicht mehr zurückzahlen müssen, wenn sie ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben.

Ein Vorstoß für die so genannte Ehe für alle sei im Programmentwurf aber nicht vorgesehen. Die Bundeskanzlerin war erst am Montag von einem klaren Nein zur gleichgeschlechtlichen Ehe abgerückt. Sie wünsche sich eine Diskussion, die "eher in Richtung einer Gewissensentscheidung geht", hatte sie bei einer Veranstaltung der Zeitschrift Brigitte gesagt. Mit dem Abrücken der Kanzlerin von ihrer bisherigen Linie könnte eine wichtige Hürde für eine Koalitionsbildung nach der Wahl fallen, so tagesschau.de.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2017 04:59 ET (08:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.