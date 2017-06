Auf der B12 in der Nähe von Röhrnbach-Nord in Niederbayern ist am Dienstag ein 60-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann hatte die B12 in der Nacht gegen 1:30 Uhr zu Fuß überquert und war mit einem Pkw zusammengestoßen, teilte die Polizeiinspektion Freyung mit.

Dem Pkw-Fahrer, einem 27-jährigen Tschechen, welcher auf dem Weg zur Arbeit war, war es laut Polizei nicht möglich, dem plötzlich auftauchenden Fußgänger rechtzeitig auszuweichen. Der 60-Jährige verstarb am Unfallort aufgrund seiner erlittenen Verletzungen, wohingegen der Pkw-Fahrer nur mit einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Sachschaden am Fahrzeug beziffert sich auf circa 3.000 Euro. Ein durch die Staatsanwaltschaft angeforderter Gutachter überprüft zudem den Unfallhergang.