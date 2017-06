Nach der YouTube-Serie "Die Rekruten" will die Bundeswehr jetzt ein neues Web-TV-Format auflegen. Die neue Serie soll "Soldatinnen und Soldaten im täglichen Einsatz" zeigen und im Herbst starten:Dafür habe das Verteidigungsministerium sechs Millionen Euro aus dem Budget der Nachwuchswerbung bereitgestellt, berichtet die "Welt" unter Berufung auf die Antworten des Verteidigungsministeriums auf zwei schriftliche Anfragen des Linken-Abgeordneten Norbert Müller.

"Die Haushaltsmittel decken die geplanten Ausgaben sowohl für die Produktion als auch die Bewerbung der Webserie ab", heißt es darin. "Die Rekruten" sollen unterdessen ihren Weg ins Fernsehen finden. Die Serie werde im Herbst als Zusammenschnitt bei RTL2 ausgestrahlt, schreibt die "Welt". Der Vertrag zwischen dem Bundesministerium der Verteidigung und dem Fernsehsender befinde sich derzeit in der Erstellung, heißt es in der Antwort an Müller.

Der kinder- und jugendpolitische Sprecher der Linksfraktion kritisierte den Vorgang scharf. "Aller Kritik zum Trotz setzt die Bundeswehr ihren Werbefeldzug gegen junge Menschen fort. Auf Staatskosten wird hier einseitige Propaganda produziert, die den Soldatenberuf mit Slapstick ausstattet, anstatt neutral darüber aufzuklären", sagte Müller der "Welt". Dass das Ergebnis "gleich noch für RTL2 verwurstet" werde, setze "dem Ganzen die Krone auf", kritisierte Müller.

Eigentlich müssten nach den Serien über Ausbildung und Einsatz dann auch Formate über Kriegsverletzungen und Perspektivlosigkeit nach dem Dienst folgen. "So viel Ehrlichkeit traue ich dem Verteidigungsministerium jedoch nicht zu."