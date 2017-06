Die Dieselaffäre sorgt dafür, dass Volkswagen Bargeld-Reserven auflösen muss. Knapp neun Milliarden Dollar sind in diesem Jahr bislang in die USA als Entschädigung geflossen. Und das Ende ist damit nicht erreicht.

Volkswagen bekommt die Folgen der Dieselaffäre schmerzlich zu spüren. Immer mehr Geld muss der Konzern an Kunden und Behörden vor allem in den USA überweisen. In diesem Jahr sind bisher knapp neun Milliarden Dollar über den Atlantik geflossen. Das geht aus dem aktuellen sogenannten Statusbericht der US-Justiz hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Auch der Stuttgarter Autozulieferer Robert Bosch hat seine ersten Entschädigungszahlungen an US-Kunden geleistet.

Den Großteil des Geldes von Volkswagen haben Kunden in den Vereinigten Staaten bekommen. Wie aus dem Statusbericht (hier zum Download) hervorgeht, sind mehr als 6,3 Milliarden US-Dollar an Käufer von Dieselmodellen mit manipulierten Motoren gegangen. Der Wolfsburger Autokonzern hat bislang etwa 300.000 Fahrzeuge von amerikanischen Kunden zurückgenommen.

Dieser Austausch betrifft bislang nur Fahrzeuge der Marken Volkswagen und Audi mit einem Zwei-Liter-Dieselmotor. Knapp 500.000 sind davon in den USA mit manipulierter Motorsteuerung verkauft worden. Der Austausch von Autos mit einem größeren Drei-Liter-Motor hat gerade erst begonnen und betrifft etwa 90.000 Fahrzeuge. Dazu gehören Modelle der Marken VW, Audi und Porsche. Die Entschädigung dieser Kunden wird auch noch einmal mehr als eine Milliarde Dollar kosten.

An verschiedene US-Behörden hat Volkswagen in diesem Jahr bislang knapp 2,6 Milliarden Dollar überwiesen, wie aus dem Statusbericht ebenfalls hervorgeht. Dazu gehört etwa ein Betrag von 1,45 Milliarden Dollar, den der Wolfsburger Konzern zum Ausgleich der Umweltschäden zahlt, den die in den USA verkauften manipulierten Dieselautos verursacht ...

