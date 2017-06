Richard Lutz, neuer Chef der Deutschen Bahn, und sein französisches Pendant SNCF-Boss Guillaume Pepy beschwören in Berlin die Gemeinsamkeiten beider Staatskonzerne. Dabei sind sie erbitterte Konkurrenten auf der Schiene.

Richard Lutz übt sich noch auf dem glatten diplomatischen Parkett. Einem Mann der Zahlen wie dem langjährigen Finanzchef gelingen kunstvoll-gedrechselte Formulierungen vermutlich nicht so leicht. Doch an diesem Abend beweist der neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, dass er seinem smarten französischen Kollegen von SNCF Guillaume Pepy durchaus gewachsen ist.

Ausgerechnet auf fremden Staatsgebiet, der französischen Botschaft in Berlin, sollen sich Lutz und Pepy dazu äußern, wann denn nun die ersten französischen Schnellzüge in Deutschland unterwegs sein werden, und ob die Deutsche Bahn plane, den Regionalverkehr in Frankreich aufzumischen. Doch statt sich gegenseitig Abschottung vorzuwerfen - was durchaus der Wahrheit entspräche - üben sich der 59 Jahre alte und politikerfahrene Pepy und sein 53-jähriger Kollege Lutz im Schulterschluss.

Als hätten sich die Bahnchefs abgesprochen: Das müsse man "vom Kunden her denken". Lutz sagt, im grenzüberschreitenden Verkehr wäre es das Beste, den Verkehr zu "bündeln". Pepy lässt sich immerhin dazu hinreißen, die DB als "Konkurrenten" zu bezeichnen. Dabei legt er seinem deutschen Kollegen väterlich die Hand auf die Schulter.

Er gibt ihm den Hinweis, dass die Staatseisenbahn SNCF ja auch nur die "zweitgrößte Eisenbahngesellschaft nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...