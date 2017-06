Das Berliner Start-up will damit seine Offgrid-Photovoltaik-Lösung mit der sogenannten "pay-as-you-go"-Lösung weiter verbreiten. Mit der Übernahme von Lumeter haben nun weltweit mehr als 500.000 Menschen über das Mobisol-Angebot einen Zugang zu sauberer und günstiger Energie.Mobisol hat Lumeter gekauft. Mit der Übernahme zwischen dem Berliner Anbieter für dezentrale Photovoltaik-Lösungen und dem US-Anbieter von Software für Offgrid-Anwendungen würden sich starke Synergien ergeben, teilten die Unternehmen am Dienstag mit. In Kombination könnten sie nun Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen sowie ...

