Der Bundesentwicklungsminister hat seinen Marshallplan für Afrika konkretisiert. Gerd Müller stellte auf einem Kongress in Berlin seine neue Energieinitiative vor, die für eine grüne Stromversorgung in ländlichen Gebieten sorgen soll.Energiegenossenschaften zählen in Deutschland zu den wichtigsten Stützen der Energiewende. Dieses Modell will die Bundesregierung nun nach Afrika transferieren. Auf dem Energiekongress des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbands (DGRV) stellte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) seine Initiative "Grüne Bürgerenergie für Afrika" am Dienstag offiziell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...