Hamburg (ots) - Im Laufe ihrer Hollywood-Karriere drehte Schauspielerin Goldie Hawn die tollsten Komödien. Und auch privat ist sie ein herrlich fröhlicher Mensch. "Ich bin immer glücklich, das muss an meinen Genen liegen", sagt sie im Interview mit Meins (EVT 28.06.). Die 71-Jährige spricht darin über ihr Leben, Männer und das Älterwerden.



Trotz ihrer 71 Jahre wirkt Goldie Hawn unglaublich jung. Ihr Geheimnis: "Die Neugier! Für mich ist das der wichtigste Faktor, um jung zu bleiben. Sich immer wieder für neue Dinge zu interessieren und darüber vieles zu erfahren. Wir müssen die Welt jeden Tag mit ganz neuen Augen sehen und immer als Wunder betrachten."



Aber auch der positivste Hollywood-Star ist nicht immer mit sich im Reinen: "Meine Augen sind zu groß, meine Nase zu breit, meine Ohren stehen ab, mein Mund ist zu groß, mein Gesicht zu schmal, mein Körper ist zu dünn und meine Knöchel so mickrig, dass ich zwei Paar Socken trage, damit die Leute das nicht sehen. Aber ansonsten passt alles", lacht sie. Ihre kleinen Makel haben sie nicht davon angehalten, ihren Weg zum Glück zu finden: "Das Einzige, was einen glücklich macht, ist, mit sich selbst glücklich zu sein - und nicht mit dem, was die Leute von dir halten."



Männer spielten im Leben der Schauspielerin schon immer eine wichtige Rolle - daher kann sie sich ein Leben ohne sie nur schwer vorstellen: "Ich bin so erzogen worden, dass wir Frauen ohne Mann nicht komplett sind. In manchen Dingen stimmt das, doch ich bin auch eine Feministin und könnte ohne Mann leben. Aber ich möchte nicht abstreiten, dass ich es liebe, mit einem Mann zusammen zu sein", grinst sie. Seit 34 Jahren sind Goldie Hawn und Kurt Russell (66) ein Paar - besonders in Hollywood eine ziemlich lange Zeit. "Keine Beziehung ist einfach. Man muss immer daran arbeiten. Ich glaube, die Minute, in der man die Bedürfnisse seines Partners vergisst, das ist der Moment, in dem die Probleme beginnen", sagt die Schauspielerin.



Das vollständige Interview mit Goldie Hawn erscheint in der neuen Meins (14/2017, EVT 28. Juni).



