FRANKFURT (Dow Jones)--Der Technologiekonzern Philips stärkt sein Geschäftsfeld Gesundheit mit einem Zukauf in den USA. Für 38,50 US-Dollar je Aktie in bar will er die Spectranetics Corp übernehmen. Die Offerte bewerte den Spezialisten für Gefäßmedizin mit rund 1,9 Milliarden Euro, darin seien die Barmittel und Schulden der US-Gesellschaft enthalten. Der Preis bedeutet laut Philips einen Aufschlag von 27 Prozent auf den Spectranetics-Schlusskurs vom 27. Juni.

Der Zukauf soll sich 2018 positiv auf Umsatz, bereinigte EBITA-Marge und bereinigten Gewinn je Aktie auswirken. Spectranetics erwarte 2017 einen Umsatz von 293 Millionen bis 306 Millionen Dollar.

Das Board von Spectranetics habe die Transaktion genehmigt und empfehle den Aktionären die Annahme der Offerte. Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden.

June 28, 2017 02:05 ET (06:05 GMT)

