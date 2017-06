Die Grünenvorsitzende Simone Peters traf sich mit 17 Vertretern von Start-ups aus der Cleantech-Branche in Berlin. Neben der ausufernden Bürokratie und fehlender Bürofläche sieht die Gründerszene vor allem die Mutlosigkeit und Überregulierung in Deutschland als Innovationsbremse.Start-ups in der Energiebranche füllen mit innovativen Ideen bestehende Lücken bei der Bereitstellung von Dienstleistungen durch klassische Geschäftsmodelle. Als wichtige Schnittstelle fördern sie Effizienz und ebnen neue Wege für eine nachhaltige Wirtschaft. Oftmals behindern aber Bürokratie und Regulierung die Innovationskraft ...

