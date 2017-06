Dow Jones - Weitere Abwärtsrisiken

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

die US Indizes präsentierten sich in den vergangenen Tagen sehr volatil. Der Dow Jones Industrial Average® zeigte sich hierbei aber robuster als die Technologietitel, bei denen nach dem Abverkauf vor gut zwei Wochen zuletzt erneut die Verkäufer dominierten.

Gestern schloss der Dow Jones Industrial Average® auf Tagestief, was die Käufer aber zur heutigen Eröffnung nicht davon abhält, gleich wieder Gas zu geben. Anleger, die auf eine Marktbereinigung im Index warten, müssen sich anscheinend noch etwas gedulden. Dennoch wird an dieser Stelle eine Fortsetzung der Konsolidierung in den Bereich um 21.170 Punkte im Tageschart präferiert. Dies würde einem klassischen Rücklauf auf das dortige Ausbruchsniveau entsprechen. In den kommenden Tagen dürfte auch der EMA50 in der Nähe dieser Marke notieren.

Bleibt es dagegen beim schnellen Konter und steigt der Index auch über das Zwischenhoch bei 21.506 Punkten, wäre die neutrale Ausgangslage im Index wiederhergestellt. Über dem Hoch bei 21.535 Punkten würde die Börsenampel wieder auf grün springen und der Index hätte Potenzial, sich in Richtung 22.000 Punkte vorzuarbeiten.

Dow Jones Industrial Average® Index: Tageschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.02.2017 - 28.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average® Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2012 - 01.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

