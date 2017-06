Am Mittwoch hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.647,27 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Papiere der Lufthansa hoben gegen den Trend regelrecht ab. Bis kurz vor Handelsschluss notierten sie mit einem Plus von über 3,5 Prozent an der Spitze der Kursliste, gefolgt von Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank, die bereits am Dienstag nach Äußerungen von EZB-Chef Mario Draghi deutlich zugelegt hatten. Aktionäre freuten sich darüber, dass bei Lufthansa und Fraport laut Medienberichten eine Beilegung des Streits um Gebühren am Frankfurter Flughafen bevorsteht. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag erneut stärker.

Ein Euro kostete 1,1362 US-Dollar (+0,23 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.250,28 US-Dollar gezahlt (+0,25 Prozent). Das entspricht einem Preis von 35,38 Euro pro Gramm.