Zürich - Der globale Versicherungsanbieter hat seine CO2-Emissionen und seinen Energieverbrauch reduziert und setzt sich neue ehrgeizige Ziele für den Zeitraum bis 2025.

Die Zurich Insurance Group (Zurich) hat in ihrem Bestreben, ihre globale operative Umweltbilanz zu verbessern, einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Ziele, die CO2-Emissionen und den Energieverbrauch pro Mitarbeiter bis zum Jahr 2020 um 50 Prozent bzw. 40 Prozent zu senken, wurden weit vor dem angestrebten Termin erreicht und übertroffen. Zurich arbeitet zudem seit 2014 mit ausgeglichener CO2-Bilanz.

Die Ziele für die CO2-Emissionen und die Energieeffizienz wurden dank der Investitionen in nachhaltige Projekte, wie die neu gebauten Unternehmenszentralen in Schaumburg, USA (Zurich Nordamerika) und Zürich, Schweiz (Zurich Schweiz), erreicht. Beide Projekte wurden mit der Platin-Zertifizierung im Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-Wettbewerb des US Green Building Council ausgezeichnet.

Es wird erwartet, dass der neue Konzernhauptsitz am Mythenquai 2 in Zürich, Schweiz, «Quai Zurich», ebenfalls verschiedene Nachhaltigkeitszertifikate erhalten wird: Minergie-Eco (Umbau), Minergie-P-Eco (Neubau), Platin-Zertifizierung (LEED) und 2000-Watt-Areal-Zertifizierung für das gesamte Projekt.

Anja-Lea Fischer, Group Head Environmental Performance: «Wir handeln heute verantwortungsvoll, um morgen widerstandsfähiger zu sein. Wenn wir unsere Umwelt schützen, tun wir nicht nur das Richtige, sondern auch aus geschäftlicher Sicht das Sinnvolle. Wir sind aktiv bestrebt, Umweltrisiken zu entschärfen und unser Verständnis dieser Risiken zu verbessern. Hierzu dienen unser Hochwasserschutzprogramm, unsere Investitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...