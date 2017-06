Das Siliconöl der Marke Helisol kommt als Wärmeträgerflüssigkeit in den CSP-Solarkraftwerken von Royal Tech zum Einsatz. Das Öl lässt sich bis zu einer Temperatur von 425 °C erhitzen und bleibt auch bei Temperaturen von -40 °C noch dünnflüssig. Es ermöglicht damit in Kombination mit den Parabolrinnenkollektoren von Royal Tech Wirkungsgrade, die sich mit konventionellen Wärmeträgerflüssigkeiten nicht erreichen lassen. Royal Tech errichtet gegenwärtig ein Solarkraftwerk in der westchinesischen Stadt Yumen mit einer Leistung von 50 MW.

Beitrag zur Förderung erneuerbarer Energien

Wacker-Vorstandsmitglied Auguste Willems hob die Bedeutung der neuen Kooperation hervor: "Als einer der führenden Hersteller von Polysilicium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...