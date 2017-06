Zug - Nachdem die Stadt Zug seit letztem Jahr die virtuelle Geldeinheit Bitcoin als Zahlungsmittel für Gebühren akzeptiert, zieht der Weinhändler House of Wines in Zug nach. Ab sofort kann man alle Produkte dieses Fachgeschäfts in Zug mit Bitcoin bezahlen. Somit erreicht die Cryptowährung auch den Schweizer Detailhandel - nicht zufälliger weise im Crypto Valley, welches in der Region Zug ein weltweit führendes Ecosystem an Crypto- und Blockchain-Unternehmen beherbergt.

Cryptowährungen wie Bitcoin stellen ganze Branchen auf den Kopf und fordern die traditionellen Player des heutigen Währungssystems heraus. Nun akzeptiert erstmals in der Schweiz ein Zuger Fachgeschäft die digitale Geldeinheit Bitcoin. Die Integration in den Onlineshop ist der nächste Ausbauschritt.

Was bewegte Albert Osmani, Inhaber des House of Wines, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...