Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag zur Mittagszeit relativ deutlich im Minus. Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex hat die Sitzung zwar etwas höher eröffnet, ist aber relativ schnell in den negativen Bereich zurückgefallen. Vor allem die defensiven Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche lasten auf dem hiesigen Markt, während die Finanztitel wie bereits am Vortag von einer verbesserten Sektorstimmung profitieren.

Grund für die steigenden Kurse zum Handelsbeginn waren laut Händlern gute Vorgaben aus den USA und Asien. Vor allem der US-Bankenstresstest habe dort für Kauflaune gesorgt, hiess es. Anfänglich sei der Markt aber auch noch von guten Konjunkturzahlen getragen worden. So hat sich etwa die Konsumentenstimmung in Deutschland zuletzt weiter verbessert. Gewisse Impulse erhofft man sich für den Nachmittag. Dann stehen noch US-Makrozahlen an, wobei vor allem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe interessieren.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen Mittag 0,57% tiefer bei 9'025,24 Punkten. Der breit gefasste Swiss Performance Index (SPI) büsst mit -0,50% auf 10'242,49 Zähler etwa gleich viel ein. Etwas besser hält sich der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), da hier die Schwergewichte weniger gewichtet sind: er büsst lediglich 0,31% auf 1'417,89 Zähler ein. Von den 30 wichtigsten Titeln hier notieren 21 im Minus, 8 im Plus und einer (Dufry) unverändert.

Weiter im Aufwind sind nach den ...

