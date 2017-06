(Meldung aktualisiert) Zürich (awp) - Die Aktien von Idorsia hatten auch am Donnerstag einen starken Lauf. Seit dem Börsengang am 16. Juni sind die Titel des Biotech-Unternehmens an jedem einzelnen Tag mit einem Gewinn aus dem Handel gegangen. Der Auslöser für den heutigen Avancen dürfte eine aktuelle Beteiligungsmeldung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...