Standard & Poor's bestätigt und erweitert Rating der Baloise

Basel, 30 Juni 2017. Standard & Poor's bestätigt das starke Rating der Baloise mit "A" mit stabilem Ausblick. Darüber hinaus vergibt Standard & Poor's neu separate Ratings für Tochtergesellschaften der Baloise Gruppe in Belgien und Deutschland, sowie für die Bâloise Holding AG.

Standard & Poor's bestätigt das Rating der Baloise mit "A" mit stabilem Ausblick. Standard & Poor's würdigt die sehr starke Kapitalisierung, die hohe operative Ertragskraft und die starke Wettbewerberposition in den ertragsreichen Kernmärkten. Zudem bewertet die Rating Agentur das Risikomanagement als stark. Mit dem stabilen Ausblick signalisiert Standard & Poor's ihre Überzeugung, dass die Baloise auch zukünftig über eine starke Marktpositionierung in ihren Kernmärkten und weiterhin über eine sehr starke Kapitalisierung verfügen wird.

Neu liess die Baloise das Rating nicht nur für ihre Schweizer Einheit Basler Versicherung AG sondern auch für ihre Tochtergesellschaften Baloise Belgium NV in Belgien und Basler Sachversicherungs-AG in Deutschland sowie für die Bâloise Holding AG erstellen. Die zusätzlichen Ratings in den operativen Einheiten unterstützen das gute Wachstum in den Zielsegmenten KMU- und Transport-Geschäft.

Standard & Poor's Ratings

Basler Versicherung AG (Schweiz): Rating "A" mit stabilem Ausblick

Baloise Belgium NV (Belgien): Rating "A" mit stabilem Ausblick

Basler Sachversicherungs-AG (Deutschland): Rating "A-" mit stabilem Ausblick

Bâloise Holding AG: Emittentenrating "BBB+" mit stabilem Ausblick

